Ватикан допустил проведение переговоров по Украине в Белоруссии

Посол Ватикана Йозич допустил проведение мирных переговоров по Украине в Минске

Белоруссия могла бы стать площадкой для переговоров по разрешению конфликта на Украине, заявил посол Ватикана в Белоруссии, апостольский нунций Анте Йозич, пишет РИА Новости.

Дипломат уточнил, что будет очень рад в случае продолжения мирных переговоров, в том числе и в Минске. Йозич допустил, что Ватикан будет прилагать к этому усилия: может предоставить территорию, площадки.

«Уверен, что Минск может стать центром переговоров вновь. Я предполагаю, что есть такие движения на низком или высоком уровне. Хочу подчеркнуть, что и Белоруссия, и Ватикан, и все те, кто хочет стать площадкой, они должны быть открытыми», — подчеркнул он. Йозич добавил, что Ватикан заинтересован в том, чтобы все конфликтные ситуации решались путем диалога.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, в отличие от оппонентов, не отказывается от переговоров по ситуации вокруг Украины. По словам главы государства, российская сторона всегда стремится к разрешению споров мирными средствами, однако ее оппоненты настроены по-другому.