В Санкт-Петербурге ограбили Деда Мороза

В Санкт-Петербурге неизвестные украли у Деда Мороза шубу и посох

В Санкт-Петербурге неизвестные ограбили актера, который исполняет роль Деда Мороза на детских утренниках, пишет 78 | Новости.

По словам мужчины, по пути на работу он заехал в продуктовый магазин, чтобы пообедать перед выступлением на детской елке. На покупку необходимых товаров он потратил несколько минут, однако по возвращению обнаружил, что из автомобиля пропали праздничный костюм и посох.

Потерпевший обратился в полицию, сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в Германии взяли под защиту Деда Мороза.