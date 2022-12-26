Кадыров назвал главное достижение страны в 2022 году

Кадыров назвал главным достижением года единство в борьбе с фашизмом и сатанизмом

Рамзан Кадыров назвал непростым 2022 год. Об этом глава Чечни заявил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что уходящий год был полон горестных и радостных событий, но главное достижение — «единство в борьбе с фашизмом и сатанизмом, пожирающими Европу и Запад». Политик также указал, что страна достигла успехов по многим направлениям и, несмотря на трудности и давление, движется вперед.