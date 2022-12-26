Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:08, 26 декабря 2022Россия

Кадыров назвал главное достижение страны в 2022 году

Кадыров назвал главным достижением года единство в борьбе с фашизмом и сатанизмом

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Рамзан Кадыров назвал непростым 2022 год. Об этом глава Чечни заявил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что уходящий год был полон горестных и радостных событий, но главное достижение — «единство в борьбе с фашизмом и сатанизмом, пожирающими Европу и Запад». Политик также указал, что страна достигла успехов по многим направлениям и, несмотря на трудности и давление, движется вперед.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Песков оценил вероятность переговоров с Украиной на условиях Киева
Хоккеистка Пругова ответила пожаловавшейся на пьющих водку россиян шведке
Кадыров назвал главное достижение страны в 2022 году
В ОНК сообщили об этапировании Яшина из СИЗО Москвы
Москва оказалась на последнем месте в списке городов с подорожавшими квартирами
Захарова раскритиковала украинский закон о нацменьшинствах
В России назвали кощунственным голосование в ООН по нацизму бывших стран оси
Супруга Байдена рассказала о традиционном подарке от мужа на Рождество
Власти Энгельса объяснили объявление воздушной тревоги
Клуб АПЛ решил избавиться от футболиста сборной Аргентины из-за финала ЧМ-2022
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.