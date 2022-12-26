Зампред Совбеза Медведев подвел итоги 2022 года и предсказал будущее за Россией

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «Российской газете» подвел итоги 2022 года. Он отметил, что год был наполнен сложными, драматичными событиями.

По словам политика, наступает новая эпоха, которая несет кардинальные перемены во всем, в первую очередь в расстановке сил в мире.

Итог первый — спецоперация на Украине была вынужденной

Медведев отметил, что специальная военная операция (СВО) на Украине была вынужденной, поскольку на повестке стоял вопрос безопасности России. Президент Владимир Путин принял сложное решение, объявляя о ее начале в феврале 2022 года.

Решение о начале специальной военной операции в феврале 2022 года стало трудным, вынужденным шагом под давлением обстоятельств. Речь шла не только о защите братских республик Донбасса, но и о безопасности и суверенитете самой России Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Зампред Совбеза подчеркнул, что Москва сделает все возможное для достижения целей спецоперации. Он также счел бессмысленными переговоры с действующим руководством Украины, добавив, что Россия борется не с украинским народом, а с политиками, которые пришли к власти «в результате государственного переворота».

В начале декабря Медведев сообщил, что Вооруженные силы России продолжают последовательно достигать целей, поставленных перед ними президентом Владимиром Путиным.

Итог второй — Россию и Запад разделяет больше, чем объединяет

По словам зампреда Совбеза, 2022 год продемонстрировал, что «договариваться на Западе теперь не с кем, не о чем, да и незачем», сложившаяся обстановка развеяла оставшиеся иллюзии.

Теперь уже окончательно ясно, что во взаимоотношениях самостоятельных и суверенных государств с англосаксонским миром в нынешней конфигурации даже речи не может идти о доверии, надежде на порядочность партнеров, их верность слову и даже собственным красиво изложенным принципам Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Он добавил, что поступки западных лидеров «поражают цинизмом». Кроме того, происходит кризис доверия к политическим институтам, поскольку страны вводят санкции и конфискуют активы «без суда и следствия», посягнув на верховенство международного права.

По словам политика, отношения с Западом невозможны в ближайшие годы и десятилетия, но Россия намерена взаимодействовать с остальными миром, открытым к сотрудничеству.

Итог третий — эпидемия русофобии требует лечения

Медведев отметил, что эпидемия русофобии требует лечения сильными средствами, поскольку западные страны пытаются запретить не только контакты с Россией, но и русскую культуру, ставшую мировой классикой.

Растоптать Россию, а вместе с ней «русский мир», расколоть его или подчинить чужой воле невозможно Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Зампред Совбеза заявил, что недруги не скрывают намерения разделить и уничтожить страну, однако государство дает отпор любым попыткам «унизить целые народы в угоду корыстным интересам», переписать историю или ограничить развитие.

Медведев также подчеркивал, что главная задача властей России — сохранить страну и людей, в том числе тех, кто вновь стал российскими гражданами. В противном случае зампред Совбеза предрек незавидное будущее: «Не просто ноги вытрут, на части порвут».

Итог четвертый — Запад загнал себя в клетку

Политик выразил мнение, что Запад загнал себя в клетку, и обратил внимание на произошедшие в его политике изменения. Если раньше государства пытались изолировать неугодные страны, то теперь сами превращаются в «осажденную крепость».

Сам себя заключает в клетку — пока прочий мир спокойно живет на воле. Туда ему и дорога. Пусть поживет в резервации Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

По словам Медведева, соперничество Запада и остального мира пойдет по нарастающей, кроме того, усилятся противоречия между союзниками, которые приведут к смене укладов.

Политик ранее рассказал, что враги России находятся в Европе, Северной Америке, Японии и Австралии. Поэтому Москва нарастит производство наиболее мощных средств поражения, включая те, что базируются на новых принципах.

Итог пятый — ядерного апокалипсиса пока не будет

Замглавы Совбеза полагает, что апокалипсиса пока не будет, поскольку Москва руководствуется ядерной доктриной, а это сдерживает оппонентов. Кроме того, Россия сделает все, чтобы не допустить третьей мировой войны.

Медведев добавил, что в настоящее время новые договоренности по разоружению нереальны или не нужны, требуются гарантии безопасности для российской стороны.

Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация. Если же мы их не получим — напряжение будет сохраняться неопределенно долго Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Ранее зампред Совбеза задался вопросом, может ли гибридная война, де-факто объявленная странами НАТО, считаться вступлением альянса в войну против России.

Итог шестой — Россия живет, а не выживает

Медведев подчеркнул, что Россия живет, а не выживает. За 2022 год, по его словам, произошли колоссальные перемены не только в экономике, но и в сознании граждан, что позволило им сплотиться и дать ответ внешней угрозе.

Мы приложим все силы, чтобы жизнь в большой российской семье была нормальной и благополучной. Дадим миллионам людей возможность обрести уверенность в будущем. Всегда будем стоять на защите их прав и свобод, языка и культуры, веры и надежд Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Политик добавил, что сплоченность российского общества видят и оппоненты, которые продолжают вести гибридную войну, пытаются давить и запугивать.

Медведев поздравил граждан с наступающим Новым годом и заключил, что победа будет за Россией.

