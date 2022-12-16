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11:18, 16 декабря 2022Россия

Медведев высказался о действиях НАТО против России

Медведев: руководители стран НАТО заявляют, что альянс не воюет с Россией, но все иначе

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В настоящее время существует главный вопрос: может ли гибридная война, де-факто объявленная России странами НАТО, считаться вступлением альянса в войну против России? Об этом высказался заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

«Можно ли считать поставку огромного объема вооружений Украине нападением на Россию? (...) Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией», — подчеркнул политик.

Однако все хорошо понимают, что «все иначе», добавил Медведев, уточнив, что ключевым вопросом на данный момент является верная оценка действий НАТО.

В ноябре заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что персонал НАТО станет законной целью Вооруженных сил России в случае поставок Patriot на Украину. Он выразил надежду на то, что в организации понимают последствия такого шага.

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Сергей Истомин
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