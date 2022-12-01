Медведев назвал главную задачу российских властей

Медведев назвал главной задачей России сохранение страны и людей

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что главная задача властей России — сохранить страну и людей, в том числе тех, кто вновь стал российскими гражданами. Об этом пишет РИА Новости.

В противном случае политик предрек незавидное будущее. «Не просто ноги вытрут, на части порвут», — подчеркнул Медведев.

Замглавы Совбеза добавил, что какими бы дипломатическими выражениями все ни прикрывалось, это остается фактом. «Они уже не стесняясь говорят о том, чего они добиваются. И нам стесняться нечего. Мы защищаем свою землю. Мы защищаем своих людей», — заключил политик.

Ранее Медведев заявил, что Вооруженные силы России продолжают последовательно достигать целей, поставленных перед ними президентом Владимиром Путиным.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Луганской и Донецкой народных республик.