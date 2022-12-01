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12:09, 1 декабря 2022Россия

Медведев высказался о действиях Вооруженных сил России

Зампред СБ Медведев заявил, что ВС России последовательно достигают поставленных целей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вооруженные силы (ВС) России продолжают последовательно достигать целей, поставленных перед ними президентом Владимиром Путиным. Так о действиях ВС высказался заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости.

Это заявление зампред Совбеза сделал на приеме, приуроченном к 21-летию партии «Единая Россия».

«Вооруженные силы нашего государства продолжают проводить специальную военную операцию на Украине, последовательно достигать тех целей, которые были поставлены президентом нашей страны», — обратился к слушателям политик.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Луганской и Донецкой народных республик.

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Марк Леонов
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