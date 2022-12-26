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02:15, 26 декабря 2022Экономика

Новак заявил о планах России поставлять газ Афганистану и Пакистану

Вице-премьер Новак заявил, что Россия планирует поставлять газ Афганистану и Пакистану
Александр Новак

Александр Новак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Вице-премьер Александр Новак в интервью ТАСС рассказал, что Россия в долгосрочной перспективе планирует поставлять природный газ Афганистану и Пакистану.

«Если говорить о более глубокой перспективе, то это экспорт газа в Афганистан, Пакистан: либо с использованием инфраструктурных проектов Средней Азии, либо свопом с территории Ирана. То есть мы будем получать их газ на юге страны, а в обмен поставлять газ на север для иранских потребителей», — заявил он.

Ранее Новак рассказал, что в настоящее время европейский рынок остается открытым для СПГ из России. Он рассказал, что за 11 месяцев 2022 года поставки выросли до 19,4 миллиарда кубометров вопреки санкциям, которые Евросоюз расширяет в отношении Москвы.

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Марина Совина
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