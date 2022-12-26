Новак рассказал о росте поставок российского СПГ в Европу вопреки санкциям

Вице-премьер Новак заявил о росте поставок российского СПГ в Европу вопреки санкциям

Вице-премьер России Александр Новак в интервью ТАСС рассказал, что за 11 месяцев 2022 года поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу выросли вопреки постоянному расширению санкций в отношении Москвы.

«Даже сейчас этот рынок не закрыт. Например, в этом году мы смогли значительно нарастить поставки СПГ в Европу, за 11 месяцев 2022 года они выросли до 19,4 миллиарда кубометров, по итогам года ожидается 21 миллиард кубометров», — отметил он.

Ранее Новак заявил, что Россия решила возобновить поставки газа в Европу по газопроводу Ямал — Европа, который был остановлен по политическим мотивам. Он напомнил, что европейский рынок остается актуальным, поскольку сохраняется дефицит газа, а у РФ есть все возможности для возобновления поставок.