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07:08, 26 декабря 2022Мир

В Южной Корее потерпел крушение самолет ВВС страны

Yonhap: штурмовик KA-1 ВВС Южной Кореи потерпел крушение в провинции Канвондо

Фото: Lee Jae Won / Reuters

Штурмовик KA-1 ВВС Южной Кореи потерпел крушение в уезде Хвенсон провинции Канвондо на северо-востоке страны. Экипаж воздушного судно выжил, сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что обоим пилотам удалось катапультироваться и они не пострадали, однако их отвезли в больницу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее стало известно, что новейший американский истребитель F-35B Lightning II разбился во время испытательного полета в штате Техас. Инцидент произошел на авиабазе Военно-морских сил (ВМС) США Форт-Уэрт. Самолет потерпел крушение при посадке вертикальным способом. У истребителя подломилось носовое шасси, и он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, обернувшись вокруг собственной оси и зацепив крылом землю.

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Марина Совина
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