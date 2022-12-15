Американский истребитель F-35 разбился во время испытаний

Lockheed Martin сообщила о крушении истребителя F-35 на авиабазе ВМС США в Техасе

Новейший американский истребитель F-35B Lightning II разбился во время испытательного полета в штате Техас. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-производитель Lockheed Martin.

Инцидент произошел на авиабазе Военно-морских сил (ВМС) США Форт-Уэрт. Самолет потерпел крушение при посадке вертикальным способом. У истребителя подломилось носовое шасси, и он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, обернувшись вокруг собственной оси и зацепив крылом землю.

Пилот успел катапультироваться.

Ранее сообщалось, что истребитель F-35 разбился в штате Юта. Уточнялось, что пилот катапультировался, однако информации о его судьбе и причинах крушения истребителя не сообщается.