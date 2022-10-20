Американский истребитель F-35 разбился в США

ВВС США: истребитель F-35 разбился в штате Юта, пилот катапультировался

Американский истребитель F-35 разбился в американском штате Юта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на 388-е авиационное крыло ВВС США.

«F-35 из 388-го разбился на северном конце взлетно-посадочной полосы. Пилот катапультировался. Спасательные команды реагируют», — говорится в сообщении.

Информации о судьбе пилота и причинах крушения истребителя не сообщается.

Вечером 17 октября истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение возле жилого дома в Ейске. По информации Минобороны, борт совершал учебно-тренировочный полет с аэродрома Южного военного округа. Оба пилота успели катапультироваться. Один из них рассказал, что при наборе высоты у самолета загорелся один из двигателей.

После падения самолета на месте происшествия загорелось авиационное топливо и огонь перекинулся на жилую девятиэтажку. Согласно последним данным, в результате погибли 15 человек, среди которых трое детей. Еще 43 человека пострадали.