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04:41, 20 октября 2022Мир

Американский истребитель F-35 разбился в США

ВВС США: истребитель F-35 разбился в штате Юта, пилот катапультировался
СюжетИстребитель Су-34 упал возле жилого дома в Ейске

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Американский истребитель F-35 разбился в американском штате Юта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на 388-е авиационное крыло ВВС США.

«F-35 из 388-го разбился на северном конце взлетно-посадочной полосы. Пилот катапультировался. Спасательные команды реагируют», — говорится в сообщении.

Информации о судьбе пилота и причинах крушения истребителя не сообщается.

Вечером 17 октября истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение возле жилого дома в Ейске. По информации Минобороны, борт совершал учебно-тренировочный полет с аэродрома Южного военного округа. Оба пилота успели катапультироваться. Один из них рассказал, что при наборе высоты у самолета загорелся один из двигателей.

После падения самолета на месте происшествия загорелось авиационное топливо и огонь перекинулся на жилую девятиэтажку. Согласно последним данным, в результате погибли 15 человек, среди которых трое детей. Еще 43 человека пострадали.

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Марина Совина
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