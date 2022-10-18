Число погибших при падении Су-34 возле жилого дома в Ейске выросло до 15

Власти сообщили, что число погибших при крушении Су-34 в Ейске выросло до 15

Число погибших при крушении истребителя Су-34 возле жилого дома в Ейске Краснодарского края выросло до 15 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора региона Анну Минькову.

По ее словам, в больнице скончался пострадавший, получивший ожоги.

Ранее также стало известно, что число пострадавших в происшествии выросло до 26 человек. Трое из них находятся на амбулаторном лечении.

В сети также появился предварительный список погибших из девяти человек, среди которых трое детей.