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17:26, 18 октября 2022Россия

Власти подтвердили очередной рост числа пострадавших при падении Су-34 в Ейске

Власти заявили, что число пострадавших из-за падения Су-34 в Ейске выросло до 26 человек

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Еще семь человек обратились к врачам из-за падения истребителя Су-34 в Ейске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГО и ЧС Краснодарского края.

По словам собеседника агентства, трое раненных находятся на амбулаторном лечении, остальные госпитализированы. Таким образом власти подтвердили информацию, что число пострадавших выросло до 26 человек.

Ранее стало известно, что число погибших в результате происшествия выросло до 14 человек. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, под двигателем истребителя было найдено тело мужчины.

В сети также появился предварительный список погибших из девяти человек, среди которых трое детей.

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Вечером 17 октября стало известно о крушении истребителя-бомбардировщика Су-34 возле жилого дома в Ейске Краснодарского края. По данным Минобороны России, борт совершал учебно-тренировочный полет с аэродрома Южного военного округа. Оба летчика успели катапультироваться. По словам одного из них, при наборе высоты у воздушного судна загорелся один из двигателей.

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Константин Лысяков
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