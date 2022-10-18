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16:17, 18 октября 2022Россия

Появились детали обнаружения тела 14-го погибшего при крушении Су-34 в Ейске

Краснодарский губернатор: тело 14-го погибшего в Ейске нашли под двигателем Су-34

Фото: Reuters

Тело 14-го погибшего в результате падения самолета Су-34 в Ейске рядом с многоэтажкой было найдено под двигателем истребителя. Такие подробности раскрыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, его цитирует «Интерфакс».

По словам главы региона, на месте крушения самолета завершились аварийно-спасательные работы.

Ранее власти подтвердили увеличение числа погибших до 14 человек. По данным МЧС, пострадали 19 человек, еще 68 были спасены.

Самолет Су-34 упал рядом с многоэтажкой в Ейске в понедельник, 17 октября. До крушения он загорелся в воздухе и начал резко снижаться. В жилом доме из-за падения горящего самолета и разлива топлива возник сильный пожар. В Ейском районе после случившегося объявили трехдневный траур с 17 по 19 октября.

По данным Минобороны, причиной падения самолета стало возгорание двигателя при взлете. Су-34 выполнял учебно-тренировочный полет с аэродрома Южного военного округа и потерпел крушение при наборе высоты, оба пилота успели катапультироваться.

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Анастасия Шейкина
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