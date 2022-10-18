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15:27, 18 октября 2022Россия

Власти подтвердили увеличение числа погибших при крушении Су-34 близ многоэтажки

Власти заявили об увеличении числа погибших при крушении Су-34 близ многоэтажки в Ейске

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Региональные власти подтвердили увеличение числа погибших при крушении истребителя Су-34 близ многоэтажки в Ейске Краснодарского края. Об этом сообщили в ГО и ЧС Краснодарского края, пишет РИА Новости.

Ранее об увеличении числа жертв крушения самолета писал Mash. Издание уточняло, что спасатели нашли под завалами тело мужчины. Его личность установить не удалось, поскольку он сильно обгорел.

«Действительно, уже 14 погибших», — подтвердили власти. Обнаружение тела еще одного погибшего также подтвердил губернатор российского региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

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Самолет Су-34 упал рядом с многоэтажкой в Ейске в понедельник, 17 октября. До крушения он загорелся в воздухе и начал резко снижаться. В жилом доме из-за падения горящего самолета и разлива топлива возник сильный пожар. В Ейском районе после случившегося объявили трехдневный траур с 17 по 19 октября.

По данным Минобороны, причиной падения самолета стало возгорание двигателя при взлете. Су-34 выполнял учебно-тренировочный полет с аэродрома Южного военного округа и потерпел крушение при наборе высоты, оба пилота успели катапультироваться.

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Анастасия Шейкина
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