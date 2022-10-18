В районе падения самолета Су-34 рядом с жилой многоэтажкой объявили траур

Краснодарский губернатор Кондратьев объявил траур в Ейском районе после падения Су-34

В Ейском районе, где 13 человек погибли при падении самолета Су-34 близ многоэтажки, объявлен траур. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, его цитирует «Интерфакс»

В районе объявили трехдневный траур — он продлится с 17 по 19 октября.

Самолет Су-34 упал рядом с многоэтажкой в Ейске в понедельник, 17 октября. До крушения он загорелся в воздухе и начал резко снижаться. В жилом доме из-за падения горящего самолета и разлива топлива возник сильный пожар. По итогам разбора завалов в МЧС сообщили о 13 погибших жителях дома, среди которых трое детей. Пострадали 19 человек, еще 68 были спасены.

По данным Минобороны, причиной падения самолета стало возгорание двигателя при взлете. Су-34 выполнял учебно-тренировочный полет с аэродрома Южного военного округа и потерпел крушение при наборе высоты, оба пилота успели катапультироваться.