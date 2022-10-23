Российский истребитель Су-30 упал на жилой дом в Иркутске

Истребитель Су-30 упал на жилой дом в Иркутске, оба пилота погибли

Российский двухместный многоцелевой истребитель Су-30 упал на двухэтажный дом в Иркутске. О случившемся написал губернатор области Игорь Кобзев в Telegram.

В МЧС уточнили, что воздушное судно потерпело крушение во время испытательного полета. Площадь возникшего на месте падения пожара достигла 200 квадратных метров.

Во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки пресс-служба МЧС

Детали крушения

Единая дежурная диспетчерская служба города сообщила, что в результате ЧП погибли два пилота.

В МЧС также уточнили ТАСС, что жертв случившегося среди населения нет. Данную информацию подтвердил и глава региона Кобзев в Telegram.

«Объединенная авиастроительная корпорация» сообщила, что разбившийся в Иркутске Су-30СМ выполнял приемо-сдаточный полет. Степень ущерба в данный момент устанавливается.

Момент крушения самолета Су-30 попал на видеорегистратор. На кадрах было видно, что самолет упал на один из домов частного сектора. Здание загорелось.

Начаты проверки

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего. По данным следствия, самолет принадлежал авиапредприятию и выполнял испытание без боекомплекта. «Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")», — сообщили в ведомстве.

В ОАК заявили, что создадут комиссию для расследования крушения. Помимо этого, в областной прокуратуре рассказали ТАСС о начавшейся проверке «по факту падения <…> в вечернее время самолета в Ленинском округе города Иркутска».

Падение Су-34 в Ейске

17 октября произошло крушение самолета Су-34 в Ейске Краснодарского края. Воздушное судно упало в районе жилого дома, в результате чего, согласно официальным данным, 14 человек погибли, 42 пострадали, оба пилота успели катапультироваться. По данным Министерства обороны, крушение произошло из-за возгорания двигателя при взлете. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет.

Основные работы по восстановлению дома в Ейске, который был серьезно поврежден при падении близ него воздушного судна, должны завершиться в мае 2023 года. Такие сроки назвал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, общая площадь восстановления составляет более семи тысяч квадратных метров.