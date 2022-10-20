Губернатор назвал сроки восстановления поврежденного падением Су-34 дома в Ейске

Кондратьев заявил, что восстановление дома в Ейске завершится в мае 2023 года

Основные работы по восстановлению дома в Ейске, который был серьезно поврежден при падении близ него Су-34, должны завершиться в мае 2023 года. Такие сроки назвал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Эксперты изучили состояние здания и пришли к выводу, что третий подъезд многоэтажки будут полностью разбирать, второй и четвертый — частично, рассказал глава российского региона. По его словам, общая площадь восстановления составляет более семи тысяч квадратных метров.

«Сейчас на объект уже зашли проектировщики. Им потребуется неделя на разработку документов демонтажа и еще неделя на проект строительства. Ситуация, конечно, сложная — с двух сторон жилые подъезды, поэтому главное — соблюсти все меры безопасности», — написал Кондратьев.

Губернатор также поручил главе Ейского района проконтролировать, чтобы во время восстановительных работ в доме люди смогли расположиться в пунктах временного размещения максимально комфортно.

Самолет Су-34 упал рядом с многоэтажкой в Ейске 17 октября. По последним официальным данным, 14 человек погибли, еще 43 пострадали. Минобороны назвало причиной падения самолета возгорание двигателя при взлете. Су-34 выполнял учебно-тренировочный полет с аэродрома Южного военного округа и потерпел крушение при наборе высоты, оба пилота успели катапультироваться.

