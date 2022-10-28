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15:24, 28 октября 2022Россия

Стали известны новые подробности крушения истребителя Су-30 в Иркутске

«Ъ»: упавшим на жилой дом в Иркутске истребителем Су-30 никто не управлял
Начало событий в новости Российский истребитель Су-30 упал на жилой дом в Иркутске

Фото: Russian Emergencies Ministry / Globallookpress.com

Упавшим на двухэтажный жилой дом в Иркутске многоцелевым истребителем Су-30 никто не управлял. Новые подробности сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, пилоты, управлявшие воздушным судном, потеряли сознание над Иркутском. «Эксперты полагают, что причиной одновременного обморока и гибели пилотов "сушки" стало отравление азотом, которым могли по ошибке быть заполнены баллоны их кислородно-дыхательной аппаратуры», — говорится в публикации.

Со ссылкой на специалистов «Ъ» пишет, что начиная с высоты примерно в 5 тысяч метров в дыхательные маски летчиков вместе с забортным воздухом поступает кислород из баллонов. К гибели экипажа мог привести заместивший его азот.

Ранее 28 октября стало известно, что научно-исследовательский институт Министерства обороны России получил для расшифровки черные ящики разбившегося в Иркутске Су-30.

ЧП произошло 23 октября. Двухместное военное воздушное судно рухнуло на здание по время выполнения испытательного полета, после чего начался пожар. Жертв среди местного населения нет, но погибли оба пилота.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сообщалось, что самолет принадлежал авиапредприятию и выполнял испытание без боекомплекта.

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Евгения Куликова
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