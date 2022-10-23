После падения Су-30 на дом в Иркутске возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после крушения Су-30 в Иркутске

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после крушения многоцелевого истребителя Су-30 в Иркутске. Об этом в воскресенье, 23 октября, пишет ТАСС.

По данным следствия, самолет принадлежал авиапредприятию и выполнял испытание без боекомплекта. «Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")», — сообщили в ведомстве.

О крушении стало известно ранее 23 октября. Информацию о происшествии подтвердил губернатор Иркутской области. По его словам, воздушное судно во время испытательного полета рухнуло на двухэтажный дом по улице Пржевальского. После крушения начался пожар.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в результате происшествия погибли оба пилота. Из местных жителей никто не пострадал, добавил он.