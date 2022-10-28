Черные ящики разбившегося в Иркутске истребителя Су-30 доставили на расшифровку

НИИ Минобороны получил черные ящики разбившегося в Иркутске истребителя Су-30

Российский истребитель Су-30 упал на жилой дом в Иркутске

Начало событий в новости Российский истребитель Су-30 упал на жилой дом в Иркутске

Научно-исследовательский институт Министерства обороны России получил для расшифровки черные ящики разбившегося в Иркутске многоцелевого истребителя Су-30. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб пишет РИА Новости.

Приборы не получили серьезных повреждений и находятся в удовлетворительном состоянии.

«Оба черных ящика Су-30 — прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец — доставлены для расшифровки в люберецкий НИИ, специализирующийся на этой теме», — сообщил собеседник агентства.

ЧП произошло 23 октября. Двухместное военное воздушное судно упало на двухэтажный дом в Иркутске по время выполнения испытательного полета, после чего начался пожар.

Жертв среди местного населения нет, но погибли оба пилота. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По данным следствия, самолет принадлежал авиапредприятию и выполнял испытание без боекомплекта.