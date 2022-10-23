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14:03, 23 октября 2022Россия

Крушение самолета в Иркутске попало на видеорегистратор

Канал «112» показал момент крушения самолета Су-30 в Иркутске

Момент крушения самолета Су-30 на жилой дом в Иркутске попал на видеорегистратор. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, что самолет упал на один из домов частного сектора. Здание загорелось.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что самолет упал на двухэтажный дом на улице Пржевальского. Глава региона выехал на место крушения.

Информации о погибших и пострадавших пока нет.

17 октября произошло крушение самолета Су-34 в Ейске Краснодарского края. Воздушное судно упало в районе жилого дома, в результате чего, согласно официальным данным, 14 человек погибли, 42 пострадали, оба пилота успели катапультироваться. По данным Министерства обороны, крушение произошло из-за возгорания двигателя при взлете. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет.

Сергей Истомин
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