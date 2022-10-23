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14:57, 23 октября 2022Россия

Названы обстоятельства крушения самолета Су-30 в Иркутске

В ОАК заявили, что разбившийся в Иркутске Су-30 выполнял приемо-сдаточный полет
СюжетСу-30 упал на жилой дом в Иркутске

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

В «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) заявили, что разбившийся в Иркутске Су-30 выполнял приемо-сдаточный полет. Об этом сообщает ТАСС.

Представители ОАК прокомментировали падение Су-30 в Иркутске, назвав обстоятельства трагедии. В организации уточнили, что самолет выполнял приемо-сдаточный полет.

«Степень ущерба на земле устанавливается. Мы находимся во взаимодействии с чрезвычайными службами», — отметили в корпорации. В ОАК заявили, что создадут комиссию для расследования крушения.

О крушении военного самолета на жилой дом в Иркутске стало известно ранее 23 октября. Информацию о происшествии подтвердил губернатор региона Игорь Кобзев.

Ранее в Следственном комитете России (СКР) сообщили о возбуждении уголовного дела после крушения многоцелевого истребителя Су-30 в Иркутске. По словам следователей, разбившийся самолет принадлежал авиапредприятию и выполнял испытание без боекомплекта.

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Андрей Ставицкий
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