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16:35, 18 октября 2022Россия

Появился предварительный список погибших при падении Су-34 в Ейске

«112» опубликовал список с фамилиями 9 погибших при падении Су-34 возле дома в Ейске

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Появился предварительный список погибших в результате падения самолета Су-34 возле жилого дома в Ейске. В нем опубликовано девять фамилий, сообщает Telegram-канал «112».

Среди жертв трое детей — пятилетний Николай Ищенко, девятилетний Иван Ищенко и восьмилетняя Нина Курбатова. Среди взрослых погибли 68-летняя Людмила Сидорова, 47-летний Александр Сурядный, 26-летняя Наталья Ищенко, 50-летний Александр Ищенко, 49-летняя Галина Ищенко и 20-летний Антон Ищенко.

Сведений о еще пяти жертвах на данный момент нет. По сведениям МЧС России, еще 19 человек в результате ЧП получили ранения, четверо доставлены в Краснодарскую краевую больницу, остальные проходят лечение в больнице Ейска.

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Самолет Су-34 рухнул во дворе жилого дома в Ейске 17 октября. После воздушное судно загорелось, а пламя перекинулось на несколько подъездов многоэтажки. Позже в Минобороны России пояснили, что крушение Су-34 произошло из-за возгорания двигателя.

Следственный комитет России начал расследование уголовного дела о крушении воздушного судна по статье о нарушении правил полета.

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Анна Щербакова
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