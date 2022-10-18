Следователи нашли нарушения правил полета в деле о крушении Су-34 в Ейске

СКР расследует дело о крушении самолета Су-34 в Ейске по статье о нарушении правил полета

Расследование уголовного дела о крушении самолета Су-34 в городе Ейске проводится по статье 351 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Cледственного комитета России (СКР).

В результате падения воздушного судна на жилой дом погибли 13 человек, среди которых трое детей. Еще 19 человек получили ранения, они госпитализированы.

Следствие рассматривает в качестве основной версии падения воздушного судна техническую неисправность. Идет допрос летчиков, которые катапультировались до момента крушения, а также персонала аэродрома.

На месте происшествия продолжают работать военные следователи и криминалисты. Сотрудники оперативно-следственной группы изъяли документацию и образцы топлива на аэродроме, откуда вылетел Су-34. На месте крушения самолета найдены и отправлены на экспертизу бортовые самописцы.