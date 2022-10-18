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10:44, 18 октября 2022Силовые структуры

Следствие назвало основную версию крушения Су-34 в Ейске

СКР: основная версия крушения Су-34 в Ейске связана с технической неисправностью судна
Начало событий в новости Следователи нашли нарушения правил полета в деле о крушении Су-34 в Ейске

Фото: Globallookpress.com

Следствие рассматривает в качестве основной версии падения Су-34 в Ейске техническую неисправность воздушного судна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

На месте происшествия продолжают работать военные следователи и криминалисты.

Расследование уголовного дела о крушении самолета Су-34 в городе Ейске проводится по статье 351 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»).

Проводится допрос летчиков, успевших катапультироваться до столкновения судна с домом, а также персонала аэродрома. Сотрудники оперативно-следственной группы изъяли документацию и образцы топлива на аэродроме, откуда вылетел Су-34.

На месте крушения самолета найдены и отправлены на экспертизу бортовые самописцы.

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Любовь Ширижик
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