Возросло число пострадавших при падении Су-34 в Ейске

«112»: число пострадавших после падения Су-34 возле дома в Ейске выросло до 26 человек

Число пострадавших после падения самолета Су-34 возле жилого дома в Ейске выросло до 26 человек. Такие данные приводятся в Telegram-канале «112».

По данным властей, сейчас аварийно-спасательные работы на месте происшествия завершились. До этого в МЧС России заявляли, что 19 человек получили ранения, четверых доставили в Краснодарскую краевую больницу, другие обратились к медикам в Ейске.

Ранее появился список погибших в результате происшествия в Ейске. В нем приведены данные о девяти жильцах, шесть жертв с фамилией Ищенко. Всего трагедия унесла жизни 14 человек.

Самолет Су-34 рухнул во дворе жилого дома в Ейске вечером 17 октября. Воздушное судно загорелось, позже пламя перекинулось на несколько подъездов многоэтажки.

В Ейском районе после случившегося объявили трехдневный траур с 17 по 19 октября. Следственный комитет России начал расследование уголовного дела о крушении воздушного судна по статье о нарушении правил полета.