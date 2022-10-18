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16:52, 18 октября 2022Россия

Возросло число пострадавших при падении Су-34 в Ейске

«112»: число пострадавших после падения Су-34 возле дома в Ейске выросло до 26 человек
СюжетИстребитель Су-34 упал возле жилого дома в Ейске

Кадр: Telegram-канал Mash

Число пострадавших после падения самолета Су-34 возле жилого дома в Ейске выросло до 26 человек. Такие данные приводятся в Telegram-канале «112».

По данным властей, сейчас аварийно-спасательные работы на месте происшествия завершились. До этого в МЧС России заявляли, что 19 человек получили ранения, четверых доставили в Краснодарскую краевую больницу, другие обратились к медикам в Ейске.

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Ранее появился список погибших в результате происшествия в Ейске. В нем приведены данные о девяти жильцах, шесть жертв с фамилией Ищенко. Всего трагедия унесла жизни 14 человек.

Самолет Су-34 рухнул во дворе жилого дома в Ейске вечером 17 октября. Воздушное судно загорелось, позже пламя перекинулось на несколько подъездов многоэтажки.

В Ейском районе после случившегося объявили трехдневный траур с 17 по 19 октября. Следственный комитет России начал расследование уголовного дела о крушении воздушного судна по статье о нарушении правил полета.

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Анна Щербакова
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