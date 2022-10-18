Число пострадавших в результате крушения истребителя Су-34 в Ейске резко выросло

Власти Краснодарского края сообщили о 43 пострадавших в результате крушения Су-34 в Ейске

Общее число пострадавших в результате крушения истребителя-бомбардировщика в Ейске составляет 43 человека, из них девять детей. О резком росте сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова в своем Telegram-канале во вторник, 18 октября.

«В стационарах 25 человек (22 средней степени тяжести, три — в тяжелой), в том числе две беременных и шестеро детей. Погибли 15 человек, в том числе трое детей. В 17:30 умер 51-летний пациент в ККБ №1», — написала она.

В Ейской центральной районной больнице находятся 19 пациентов, в том числе четыре ребенка и одна беременная женщина. Их состояние оценивается врачами как средней степени тяжести. После 14:00 18 октября в медучреждение поступило еще двое взрослых и один ребенок, сообщила Минькова.

«В ККБ №1 находится 4 пациента, в том числе один ребенок, двое из них на ИВЛ. В ДККБ — один ребенок — девочка, 5 лет, в тяжелом стабильном состоянии, на ИВЛ. В Перинатальном центре Краснодара находится одна беременная в состоянии средней степени тяжести», — уточнила замгубернатора и добавила, что психологическую помощь после случившегося получили уже 198 человек.