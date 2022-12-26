В Госдуме оценили идею учитывать доходы россиян при повышении тарифов ЖКУ

Депутат Алексеенко назвал здравой идею учитывать доходы россиян при повышении тарифов ЖКУ

Инициативы, позволяющие снизить финансовую нагрузку россиян, могут оцениваться только положительно. Так идею общественного совета при Минстрое учитывать доходы граждан при расчете тарифов на ЖКУ в беседе с «Лентой.ру» оценил член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко.

«Мысль здравая. Но вообще-то у нас есть определенные субсидии в зависимости от дохода семьи. Если коммунальные платежи занимают определенную в ней долю, превышающую в среднем по стране 20 процентов, а где-то в регионах 10-12 процентов, люди вправе рассчитывать на субсидию», — сказал парламентарий.

Любая норма, которая поддерживает граждан, снижает на них финансовую нагрузку, поддерживает семьи, может только приветствоваться Николай Алексеенко депутат Госдумы

Ранее общественный совет при Минстрое России призвал изменить схему формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По данным «Известий», их предложили повышать с учетом платежеспособности россиян.

Руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова подчеркнула, что если коммунальные услуги не могут оплатить более 30 процентов жителей, то «в субъекте что-то не то с тарифами».

В 2022 году тарифы ЖКУ повышались в России дважды. В июле услуги увеличились в разных регионах в диапазоне от 3,2 до 6,5 процента. В декабре предельный рост цен для всех регионов составил 9 процентов. При этом в 2023 году пересматривать тарифы не планируется, следующая индексация намечена на 1 июля 2024 года.