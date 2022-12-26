Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:07, 26 декабря 2022Среда обитания

В Госдуме оценили идею учитывать доходы россиян при повышении тарифов ЖКУ

Депутат Алексеенко назвал здравой идею учитывать доходы россиян при повышении тарифов ЖКУ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Инициативы, позволяющие снизить финансовую нагрузку россиян, могут оцениваться только положительно. Так идею общественного совета при Минстрое учитывать доходы граждан при расчете тарифов на ЖКУ в беседе с «Лентой.ру» оценил член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко.

«Мысль здравая. Но вообще-то у нас есть определенные субсидии в зависимости от дохода семьи. Если коммунальные платежи занимают определенную в ней долю, превышающую в среднем по стране 20 процентов, а где-то в регионах 10-12 процентов, люди вправе рассчитывать на субсидию», — сказал парламентарий.

Любая норма, которая поддерживает граждан, снижает на них финансовую нагрузку, поддерживает семьи, может только приветствоваться

Николай Алексеенкодепутат Госдумы

Ранее общественный совет при Минстрое России призвал изменить схему формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По данным «Известий», их предложили повышать с учетом платежеспособности россиян.

Руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова подчеркнула, что если коммунальные услуги не могут оплатить более 30 процентов жителей, то «в субъекте что-то не то с тарифами».

В 2022 году тарифы ЖКУ повышались в России дважды. В июле услуги увеличились в разных регионах в диапазоне от 3,2 до 6,5 процента. В декабре предельный рост цен для всех регионов составил 9 процентов. При этом в 2023 году пересматривать тарифы не планируется, следующая индексация намечена на 1 июля 2024 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В России ответили на планы Украины по возвращению Крыма
76-летней певице Шер сделал предложение 36-летний возлюбленный
Умер серебряный призер чемпионата Европы в составе сборной СССР
Москвичам предрекли потепление перед Новым годом
Российский подросток умер после встречи с друзьями в заброшенном доме
Оценен уровень неполной занятости в России
Анастасия Волочкова села в бане в свою «фирменную» позу
У женщины обнаружили редкую болезнь благодаря изменившемуся размеру ноги
В России оценили сроки повышения цен на свою нефть
Раскрыт правильный способ стирки домашнего халата
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.