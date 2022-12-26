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19:33, 26 декабря 2022Культура

Алсу высказалась о смерти музыканта Александра Шевченко

Алсу назвала умершего музыканта Александра Шевченко талантом и замечательным человеком

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Поп-певица Алсу высказалась о смерти музыканта Александра Шевченко. Она посвятила ему пост в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Артистка назвала умершего композитора замечательным человеком и талантом от бога. Она отметила, что Шевченко написал для нее многие хиты, и призналась, что растеряна из-за случившегося.

«Помню первую нашу встречу 24 года назад и никогда не забуду наши веселые посиделки, зажигательные концерты, сердечные разговоры, дороги и сотни часов, проведенных вместе…. Спасибо судьбе за встречу с таким Человеком. Покойся с миром, дорогой Сашенька. Ты всегда будешь жить в наших с тобой песнях», — написала Алсу.

О том, что 61-летний Шевченко скоропостижно скончался, стало известно ранее в понедельник, 26 декабря. Музыкант создавал хиты для таких исполнителей, как Жасмин, Алена Свиридова, Ирина Аллегрова, Данко. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

Евгений Шульгин
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