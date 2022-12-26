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13:51, 26 декабря 2022Культура

Умер автор песен Алсу и Жасмин Александр Шевченко

Музыкант и автор песен Александр Шевченко скончался в возрасте 61 года

Фото: Natalya Loginova / Globallookpress.com

Умер российский музыкант и автор песен Александр Шевченко. Об этом сообщает «АиФ».

Композитор скоропостижно скончался в возрасте 61 года. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

Александр Шевченко родился 22 июля 1961 года. Свою первую песню он написал в 12 лет, а позднее участвовал в таких группах, как «Фаэтон», «Фризби» и «Дежа-вю». В 1990-х Шевченко попробовал себя в качестве продюсера, а также занялся написанием песен для таких звезд, как Алсу, Жасмин, Алена Свиридова, Ирина Аллегрова, Данко. В 1997 году музыкант получил премию «Золотой граммофон» за хит «Будет все, как ты захочешь».

В 1989-1991 годах Шевченко также был солистом группы «Зодчие». После ухода из коллектива занялся сольной карьерой.

21 декабря стало известно, что скончался музыкант и гитарист группы «Танцы минус» Антон Хабибулин. Он стал участником «Танцев минус» в 2006 году и с того времени гастролировал вместе с артистами группы. Помимо этого, он сотрудничал с такими музыкальными коллективами, как «Моральный кодекс» и СБПЧ.

Марина Погосян
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