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12:04, 26 декабря 2022Культура

Умерла актриса театра и кино Аля Никулина

На 86-м году жизни скончалась актриса театра и кино Аля Никулина

Кадр: фильм «Террор любовью»

На 86-м году жизни умерла актриса театра и кино Аля Никулина. Об этом сообщается на странице Московского театра «Эрмитаж» в социальной сети «ВКонтакте».

О причинах смерти артистки не сообщается.

«С прискорбием сообщаем, что вчера, 25 декабря, не стало Али Федоровны Никулиной, актрисы нашего театра, работавшей в "Эрмитаже" тридцать лет», — говорится в сообщении.

Работники учреждения добавили, что в последнее время Никулина «реже выходила на сцену, больше времени и внимания уделяя кинематографу».

В «Эрмитаже» актриса участвовала в таких спектаклях, как «Безразмерное Ким-танго», «Полет Ди Грассо», «Скверный анекдот», «Мотивчик», «Зойкина квартира», «Азеф» и других.

В фильмографии артистки было более 30 проектов, среди которых — «Еще люблю, еще надеюсь» (1984), «Противостояние» (1985), «Школа» (2010), «Метро» (2012), «Краткий курс счастливой жизни» (2012), «Эпидемия» (2018).

Ранее стало известно, что 20-летняя индийская актриса Туниша Шарма покончила с собой во время съемок сериала «Али-Баба: Легенда воина».

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Анастасия Астахова
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