20-летняя индийская актриса покончила с собой во время съемок сериала

20-летняя индийская актриса Туниша Шарма покончила с собой во время съемок сериала

20-летняя индийская актриса Туниша Шарма покончила с собой во время съемок сериала «Али-Баба: Легенда воина». Об этом сообщает India Today.

Тело артистки обнаружили в ее гримерке 24 декабря. На съемочной площадке в момент трагедии также находился ее возлюбленный, актер Шизан Мохаммед Кхан. По информации издания, вскоре после инцидента артиста задержали по подозрению в доведении до самоубийства.

Сам Кхан отметил, что Шарма предпринимала несколько попыток свести счеты с жизнью ранее, однако ему удавалось спасти ее. По его словам, актриса чувствовала себя нестабильно после их расставания — артист предложил девушке прекратить общение, так как они принадлежали к общинам разных конфессий.

Широкую известность Шарме принесли роли в таких проектах, как «Император Ашока», «Одержимость», «Смотри еще раз», «Любовь через Интернет».

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