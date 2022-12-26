51-летний Марк Уолберг удивил фанатов фигурой на фото с пляжа

Актер Марк Уолберг удивил фанатов фигурой в шортах на снимках с пляжа Барбадоса

Голливудский актер Марк Уолберг удивил поклонников своим внешним видом на фотографиях с пляжа. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 51-летнюю знаменитость вместе с женой, моделью Рией Дарем, на Барбадосе, куда они отправились на отдых. На размещенных кадрах мужчина купается в океане и гуляет по песку с голым торсом и розовых плавательных шортах с разноцветным принтом. При этом в руках он держал солнцезащитные очки.

Читатели издания восхитились фигурой Уолберга, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под появившимися в сети изображениями. «Вот это я понимаю!», «Выглядит потрясающе», «Марк постарался для своей фигуры», «Красавчик», «Какие мышцы!», «Просто вау», «Я на 10 лет моложе и надеюсь выглядеть так же», — высказывались фанаты.

В ноябре Марк Уолберг раскрыл секрет своей спортивной формы. По словам телезвезды, правильное количество отдыха и интервальное голодание помогают ему поддерживать работоспособность.