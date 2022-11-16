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20:00, 16 ноября 2022Забота о себе

Марк Уолберг раскрыл секрет своей спортивной формы и работоспособности

Актер Марк Уолберг назвал интервальное голодание и спорт секретом работоспособности

Фото: Mario Anzuoni / AP

Голливудский актер Марк Уолберг считает, что правильное количество отдыха и интервальное голодание помогают ему поддерживать спортивную форму и работоспособность. Секреты своего распорядка дня он раскрыл в интервью The Wall Street Journal.

51-летняя звезда фильмов «Отступники» и «Боец» ложится спать около половины восьмого вечера, а просыпается в четыре часа утра. В 6:00 он принимает комплекс витаминов и добавок, среди которых назвал куркуму и витамины C и D, а 8:30 выпивает чашку кофе. Утренние часы актер использует для разбора почты и решения других рабочих задач.

В 9:00 Уолберг отправляется в спортзал, где проводит около полутора часов. Он выбирает упражнения в зависимости от роли, к которой готовится, отдавая предпочтения силовым. «Мне не нужно делать много кардиоупражнений, не нужно слишком много заниматься спортом, но я чувствую, что результаты отличные», — говорит Уолберг.

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Он также старается заниматься гольфом до первого приема пищи. Актер придерживается интервального голодания пять дней в неделю и ест строго между 12 и 18 часами. Когда он усиленно готовиться к роли, этот период сокращается на час или два. В рацион Уолберга входят гамбургеры с индейкой, яичные белки и фрикадельки из курицы. Любимыми источниками углеводов актера являются рис, картофель и овес.

Этот режим он считает смягченной версией своего прежнего распорядка. По данным Daily Mail, в 2018 году Марк Уолберг просыпался в половине третьего утра, не пил кофе и придерживался более строгой программы тренировок. После перехода на интервальное голодание он решил позволить себе чашку кофе с утра, которая, по его словам, притупляет чувство голода.

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Никита Савин
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