75-летний Сильвестр Сталлоне признался в нежелании стареть

Актер Сильвестр Сталлоне заявил, что испытывает отвращение к совету стареть изящно

Американский актер Сильвестр Сталлоне, прославившийся главными ролями в фильмах «Рокки», «Рэмбо» и «Неудержимые», признался в нежелании стареть: он уверен, что в возрасте нет ничего хорошего. Об этом он рассказал изданию The Hollywood Reporter.

75-летний артист заявил, что всегда испытывал отвращение к советам стареть изящно и вести себя по возрасту. «Как можно стареть изящно? Ведь в тебе не остается ничего грациозного!» — возмутился он. Чтобы продолжать ощущать себя молодым, Сталлоне изо всех сил старается лелеять своего внутреннего ребенка.

Актер сообщил журналистам издания, что совершенно не ощущает себя на свой возраст. О прожитых годах ему напоминают только полученные в молодости многочисленные травмы, которые все чаще дают о себе знать. «У меня было пять операций на спине, три операции в шейном отделе позвоночника, были травмированы оба плеча, колени, лодыжки, кулак», — объяснил Сталлоне.

Однако, по словам актера, боль в теле проходит благодаря спорту. Сталлоне утверждает, что стоит только разогреться, как он сразу ощущает прилив бодрости и вновь чувствует себя молодым.

Ранее актер Сильвестр Сталлоне рассказал о борьбе Брюса Уиллиса с афазией. Артист заявил, что из-за болезни его коллега переживает очень тяжелые времена и постепенно теряет связь с внешним миром.