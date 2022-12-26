В Великобритании возник транспортный хаос в День подарков

The Guardian: в Великобритании возник транспортный хаос в День подарков

Из-за забастовок железнодорожников в День подарков (Boxing day — следующий день после Рождества) в Великобритании возник транспортный хаос. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Тысячи британских железнодорожников, входящих в профсоюзы компаний Network Rail Stansted Express, проводят забастовку с 24 декабря 18:00 до 27 декабря 6:00. Также транспортные услуги отказались оказывать и в Heathrow Express, сославшись на запланированные в День подарков работы по модернизации.

В этой связи граждане Великобритании вынуждены путешествовать по стране только автомобильным транспортом. Ожидается, что более 15,2 миллиона автомобилей окажется на британских дорогах в День подарков, поскольку люди в этот посещают футбольные матчи и совершают покупки.

Руководство железнодорожного, морского и транспортного профсоюза Великобритании (RMT) переложило вину и ответственность за забастовки на правительство, которое, как отмечает The Guardian, «пропало без вести» после очередных переговоров с железнодорожниками.

«Пока правительство не даст железнодорожной отрасли право путем переговоров добиться гарантий занятости работников отрасли, улучшения условий труда и более высоких зарплат, наша забастовка будет продолжаться», — цитирует газета генерального директора RMT Мика Линча.

Ранее железнодорожная компания Eurostar сообщила об отмене поездов между Великобританией и Европой 26 декабря из-за забастовок в Соединенном Королевстве, RMT.

Инфляция стала поводом для многочисленных забастовок в Великобритании, каких не наблюдалось десятилетиями. В частности, участники акций требуют от государства усилить поддержку в преддверии зимы.