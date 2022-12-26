Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:23, 26 декабря 2022Мир

В Великобритании возник транспортный хаос в День подарков

The Guardian: в Великобритании возник транспортный хаос в День подарков

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Из-за забастовок железнодорожников в День подарков (Boxing day — следующий день после Рождества) в Великобритании возник транспортный хаос. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Тысячи британских железнодорожников, входящих в профсоюзы компаний Network Rail Stansted Express, проводят забастовку с 24 декабря 18:00 до 27 декабря 6:00. Также транспортные услуги отказались оказывать и в Heathrow Express, сославшись на запланированные в День подарков работы по модернизации.

Материалы по теме:
Елки, пихты и бамбук: как по всему миру украшают города к зимним праздникам
Елки, пихты и бамбук:как по всему миру украшают города к зимним праздникам
25 декабря 2022
Под замком. Китайцев третий год заставляют ходить в масках и сидеть на карантине. Чем это грозит мировой экономике?
Под замком.Китайцев третий год заставляют ходить в масках и сидеть на карантине. Чем это грозит мировой экономике?
2 декабря 2022

В этой связи граждане Великобритании вынуждены путешествовать по стране только автомобильным транспортом. Ожидается, что более 15,2 миллиона автомобилей окажется на британских дорогах в День подарков, поскольку люди в этот посещают футбольные матчи и совершают покупки.

Руководство железнодорожного, морского и транспортного профсоюза Великобритании (RMT) переложило вину и ответственность за забастовки на правительство, которое, как отмечает The Guardian, «пропало без вести» после очередных переговоров с железнодорожниками.

«Пока правительство не даст железнодорожной отрасли право путем переговоров добиться гарантий занятости работников отрасли, улучшения условий труда и более высоких зарплат, наша забастовка будет продолжаться», — цитирует газета генерального директора RMT Мика Линча.

Ранее железнодорожная компания Eurostar сообщила об отмене поездов между Великобританией и Европой 26 декабря из-за забастовок в Соединенном Королевстве, RMT.

Инфляция стала поводом для многочисленных забастовок в Великобритании, каких не наблюдалось десятилетиями. В частности, участники акций требуют от государства усилить поддержку в преддверии зимы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Южная Корея выпустила 100 снарядов по дронам КНДР и промахнулась
Филиппа Киркорова захотели привлечь к ответственности из-за танца на кресте
В Азербайджане появилось представительство производителя «Байрактаров»
Россиянка убила троих детей из-за «вселившихся в них бесов»
В России оценили ущерб от действий «беглых банкиров»
Находившийся в депрессии российский депутат умер в отеле во время отпуска
Американский полковник рассказал о мобилизации подростков на Украине
Звезда «Аншлага» высказался об отличии москвичей от петербуржцев
Умер актер из фильма «Пианист» Ронан Вайберт
В России предупредили о последствиях исключения страны из Совбеза ООН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.