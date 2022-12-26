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10:43, 26 декабря 2022Среда обитания

Названы районы Москвы с самым дешевым жильем

«ЦИАН»: районом Москвы с самым дешевым жильем стало поселение Роговское

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Московским районом с самым дешевым вторичным жильем оказалось поселение Роговское Троицкого АО в границах Новой Москвы. Локации в столице с более низкими ценами на недвижимость назвали эксперты «ЦИАН», передает РБК.

Стоимость квадратного метра в Роговском составляет 114,9 тысячи рублей. Второе и третье места в топе заняли поселения Кленовское и Краснопахорское с «квадратом» за 128,6 и 148,6 тысячи рублей соответственно. Девять из десяти районов с минимальными ценами на недвижимость пришлись на Новую Москву. Исключением стал Молжаниновский район Северного АО, занявший девятое место со стоимостью метра в 165,2 тысячи рублей.

В списке также оказались Новофедоровское (149,5 тысячи рублей), Щаповское (155,9 тысячи рублей), Михайлово-Ярцевское (159,6 тысячи рублей), Вороновское (160,1 тысячи рублей), Первомайское (164 тысячи рублей) и Киевский (170,9 тысячи рублей). В среднем в декабре 2022 года средняя стоимость «квадрата» готового жилья в Москве составила 302,2 тысячи рублей. Показатель оказался на уровне начала года. Согласно прогнозам экспертов, в 2023 году цены на «вторичку» продолжат снижение под влиянием высокой конкуренцией между продавцами из-за избытка предложения.

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Эксперт «ЦИАН.Аналитики» Елена Лапшина отметила, что ситуация на рынке готовой недвижимости зависит и от первичного рынка. «Остается неясной судьба программ от застройщиков на первичном рынке со ставками ниже льготных семи процентов. Если они будут постепенно исчезать с рынка под влиянием распоряжений ЦБ, то покупатели чаще станут обращать внимание на вторичный рынок, где цены ниже, а собственники дополнительно предлагают неплохие скидки на этапе обсуждения с потенциальным покупателем», — пояснила она.

Ранее в декабре основатель компании Apple Real Estate Данила Савченко спрогнозировал снижение цен на новостройки. по словам эксперта, в первом квартале 2023 года стоимость таких объектов может упасть на три-пять процента.

Александра Качан
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