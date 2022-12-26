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10:32, 26 декабря 2022Забота о себе

Женщин предостерегли от ношения коротких пуховиков зимой

Гинеколог Маилян предупредила, что из-за переохлаждения может развиться цистит

Фото: Shutterstock

Из-за переохлаждения у женщины может развиться такое неприятное заболевание, как цистит, предупредила гинеколог Меланя Маилян. Врач в беседе с «Лентой.ру» предостерегла женщин от ношения коротких пуховиков зимой и рассказала, как уберечься в холода.

По словам врача, переохлаждение возникает, когда температура тела опускается до 35°С и ниже. Это может произойти во время долгой прогулки на морозе, особенно если промочить ноги. Переохладить организм способны и кондиционеры.

Одежда не по погоде также может стать причиной гипотермии. Например, модницы предпочитают носить укороченную верхнюю одежду, которая недостаточно хорошо сохраняет тепло тела и не защищает органы малого таза от ветра

Меланя Маилянгинеколог

Собеседница «Ленты.ру» рассказала, что при переохлаждении тело пытается адаптироваться к стрессовой обстановке, мобилизовав все системы жизнедеятельности. Резко увеличивается выработка тепла, сужаются кровеносные сосуды, сокращается количество кислорода в тканях. В это время организм особенно уязвим для инфекций, что повышает риск развития цистита.

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Гинеколог пояснила, что для женщин цистит особенно опасен. «Мочеиспускательный канал у женщин короче и шире, чем у мужчин. Так инфекции из внешней среды достаточно быстро проникают в мочевой пузырь и вызывают воспаление. Холод в этом случае — отличный помощник, который запускает механизмы развития болезни», — прокомментировала врач.

Спутать симптомы цистита с другим заболеванием сложно. Пациенты жалуются на резкие, тянущие боли внизу живота, частое и болезненное мочеиспускание, изменение цвета мочи и повышение температуры тела. Требуется незамедлительное обращение к врачу

Маилян добавила, что цистит лечат различными препаратами, в том числе и антибиотиками, но применять их можно строго по назначению врача. «Самолечение может перевести течение заболевания в хроническую форму. Также при неправильном лечении высок риск восходящей инфекции, при котором микроорганизмы мигрируют из мочевого пузыря в почки, вызывая пиелонефрит», — предупредила она.

Специалистка рекомендовала теплее одеваться, чтобы снизить неблагоприятное воздействие холода на организм. Кроме того, в холодное время года лучше отказаться от курения и употребления спиртных напитков на улице, не выходить из дома с мокрыми волосами и укреплять иммунитет витаминами и минералами.

Ранее Меланя Маилян рассказала о женской болезни, которая ничем себя не проявляет. Врач предупредила, что эрозия шейки матки может привести к бесплодию.

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Вера Владзиевская
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