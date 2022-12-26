Россияне массово устремились зимой на отдых в один неожиданный регион страны

АТОР: загрузка отелей Дагестана у туроператоров на зимние каникулы составила 85 процентов

Зимой 2022 года россияне массово устремились в один неожиданный регион страны — туроператоры зафиксировали повышенный интерес соотечественников к отдыху в Дагестане. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Зимний Дагестан — это возможность отдохнуть на побережье Каспийского моря, познакомиться с Дербентом, увидеть в зимних красках бархан Сарыкум и Сулакский Каньон, а также искупаться в горячих источниках Ахты», — рассказали в пресс-службе Fun&Sun.

По данным экспертов туристической отрасли, в заездах в Дагестан на новогодние праздники еще есть свободные места, однако с бронированием стоит поторопиться. Например, у компании «Интурист», загрузка отелей на зимние каникулы составляет 85 процентов. Отмечается, что в рейтинге новогодних предпочтений туристов лидируют экскурсионные туры продолжительностью до пяти дней. Средняя цена экскурсионной поездки в Дагестан на четыре дня обойдется в 45 тысяч рублей на двоих без учета дороги.

Ранее вице-президент Альянса турагентств (АТА) Алексан Мкртчян дал рекомендации россиянам, не успевшим купить путевки на Новый год. Эксперт отметил, что купить новогодние туры по выгодным ценам можно даже в декабре. Так, больше всего предложений осталось в городах южной и центральной части России, в которых из-за ситуации на Украине временно закрыты аэропорты.