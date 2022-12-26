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20:45, 26 декабря 2022Силовые структуры

В дагестанской пещере нашли оставленный террористом схрон со взрывчаткой

В пещере в Дагестане нашли спрятанный боевиком более восьми лет назад схрон с взрывчаткой

Фото: Ksenia Kudelkina / Unsplash

В пещере рядом с селом Игали в Дагестане нашли тайник со взрывчаткой, спрятанный одним из лидеров дагестанского вооруженного подполья Махачем Таймударовым более восьми лет назад. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В схроне российские силовики обнаружили пять бочек, наполненных селитрой. Общий вес сырья составил 120 килограммов.

При жизни Таймударов сотрудничал с лидером «Имарата Кавказ» (террористическая организация, запрещена в России) и распространял радикальные идеи ислама среди молодых дагестанцев. В 2014 году террорист был убит во время спецоперации.

22 декабря сообщалось, что полицейские обнаружили тайник Вооруженных сил Украины (ВСУ) с гранатами и патронами в заброшенном доме под Херсоном.

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Елизавета Новикова
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