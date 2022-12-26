Россиян предупредили о мошенничестве через умные гаджеты

«Известия»: киберэксперты Михайлов и Галов заявили о мошенничестве через умные гаджеты

Эксперты в области кибербезопасности рассказали, какую опасность могут представлять умные гаджеты. Об этом они сообщили в беседе с «Известиями».

Ведущий специалист лаборатории цифровой криминалистики Group-IB Игорь Михайлов предупредил россиян, что злоумышленники способны взломать бытовые гаджеты и через них получить доступ к персональным данным и информации банковских сервисов. По его мнению, чем больше подобных устройств находится дома, тем выше риск мошенничества. «В прошлом году число таких атак по всему миру превысило 1 миллиард», — заявил он.

В свою очередь эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов добавил, что некоторые производители техники не уделяет нужного внимания безопасности устройств, что приводит к реализации на рынке товаров с уязвимостями. Зафиксированы случаи, когда мошенники получали удаленный доступ к домашним камерам или видеоняням.

Для защиты от мошенников специалисты призвали обращать внимание на репутацию производителя гаджета, а также скачивать программы для управления устройствами только из официальных источников.

«Также необходимо проверять разрешения: например, приложению для управления роботом-пылесосом вряд ли понадобится отправка SMS и доступ к списку контактов. Наконец, смените пароли, установленные производителем по умолчанию», — порекомендовал Михайлов.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с переводом денег на Украину. Заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что злоумышленники звонят гражданам от лица сотрудников региональных полицейских управлений и пугают их финансовой операцией.