Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:59, 26 декабря 2022Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошенничестве через умные гаджеты

«Известия»: киберэксперты Михайлов и Галов заявили о мошенничестве через умные гаджеты

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Эксперты в области кибербезопасности рассказали, какую опасность могут представлять умные гаджеты. Об этом они сообщили в беседе с «Известиями».

Ведущий специалист лаборатории цифровой криминалистики Group-IB Игорь Михайлов предупредил россиян, что злоумышленники способны взломать бытовые гаджеты и через них получить доступ к персональным данным и информации банковских сервисов. По его мнению, чем больше подобных устройств находится дома, тем выше риск мошенничества. «В прошлом году число таких атак по всему миру превысило 1 миллиард», — заявил он.

Материалы по теме:
«Это пугает и угнетает» Мошенники в сети стали хитрее. Как они научились шантажировать жертв поддельным порно?
«Это пугает и угнетает»Мошенники в сети стали хитрее. Как они научились шантажировать жертв поддельным порно?
10 августа 2022
«Как только наладят контакт с Калининградом, мы остановимся!» Как хакеры из Killnet попытались отрезать Литву от мира
«Как только наладят контакт с Калининградом, мы остановимся!»Как хакеры из Killnet попытались отрезать Литву от мира
29 июня 2022

В свою очередь эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов добавил, что некоторые производители техники не уделяет нужного внимания безопасности устройств, что приводит к реализации на рынке товаров с уязвимостями. Зафиксированы случаи, когда мошенники получали удаленный доступ к домашним камерам или видеоняням.

Для защиты от мошенников специалисты призвали обращать внимание на репутацию производителя гаджета, а также скачивать программы для управления устройствами только из официальных источников.

«Также необходимо проверять разрешения: например, приложению для управления роботом-пылесосом вряд ли понадобится отправка SMS и доступ к списку контактов. Наконец, смените пароли, установленные производителем по умолчанию», — порекомендовал Михайлов.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с переводом денег на Украину. Заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что злоумышленники звонят гражданам от лица сотрудников региональных полицейских управлений и пугают их финансовой операцией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о гибели трех военных на аэродроме в Энгельсе
Казахстан отказался помогать России обходить санкции
Москве предрекли снижение цен на жилье
Двое туристов попали под сход лавины в Бурятии
В Китае наметили углубление отношений с Россией
Главу российского общества охотников заподозрили в незаконном убийстве лосей
На Дальнем Востоке начались проблемы с приемом жидких опасных грузов
Секс-эксперт назвала методы испытать новые эмоции в постели
Стало известно о поставках оружия Украины в ЛНР под видом гуманитарной миссии
Военный аналитик назвал «чудо-оружие» российских военных против ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.