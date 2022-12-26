Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 26 декабря 2022Из жизни

Мужчина посчитал отца роботом, убил его и расчленил

В США житель города Митчелл Шон Хейс посчитал отца роботом и расчленил его

Фото: Lawrence County Sheriff's Department

В США полиция задержала жителя штата Индиана, который посчитал, что его отца подменили человекообразным роботом, убил и расчленил его. Об этом сообщает WXIN.

Полиция прибыла к дому Шона Хейса в городе Митчелл 20 декабря после звонка некоего мужчины. Тот заявил, что Хейс утверждает, будто его отца Хэя «превратили в робота». По этой причине сын решил уничтожить самозванца.

Когда правоохранители подъехали к дому Хейса, то увидели, что он пытается задним ходом выехать с придомового участка на автомобиле. Полицейские спросили его об отце. «Это робот, похожий на человека… он лежит вон там. Мне пришлось стрелять, чтобы уничтожить его», — заявил Хейс, указав рукой в сторону дома.

Сотрудники полиции задержали его, прошли к дому и обнаружили у дверей тело Хэя. Он был убит выстрелами в грудь и голову и частично расчленен.

Материалы по теме:
Вампир из города церквей. Как подросток решил, что он вампир, убил человека и едва избежал казни на электрическом стуле
Вампир из города церквей.Как подросток решил, что он вампир, убил человека и едва избежал казни на электрическом стуле
23 декабря 2022
«Это было очень ярко и больно» Он всю жизнь рассказывает о сексе с пришельцами. И даже пишет об этом картины
«Это было очень ярко и больно»Он всю жизнь рассказывает о сексе с пришельцами. И даже пишет об этом картины
16 января 2018
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021

На допросе Хейс продолжал утверждать, что убил не отца, а человекообразного робота. Тем не менее следователи обнаружили признаки того, что мужчина пытался скрыть следы преступления. В общей сложности ему было предъявлено девять обвинений. Помимо убийства, Хейса обвинили в избиении, домашнем насилии и надругательстве над трупом.

Также выяснилось, что за неделю до убийства, мужчина начал оставлять в социальных сетях посты, в которых описывал свои тревожные мысли. В одном из них Хейс заявил, что кто-то похитил и убил его отца, а потом заменил роботом похожим на него.

Ранее сообщалось, что мужчина из американского штата Оклахома испугался снежного человека и задушил друга. Убийца был уверен, что приятель хочет убить его с помощью йети.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Медведев подвел итоги 2022 года
Лоси вышли к автомобилистам в Подмосковье и попали на видео
Российский военный рассказал об уничтожении ракет HIMARS
В Минцифры задумали ввести штрафы за утечки данных до 500 миллионов рублей
Российский бизнес понадеялся на улучшение дел в течение полугода
Тайвань зафиксировал массовое приближение летательных аппаратов и кораблей Китая
Раскрыты причины сексуального влечения молодых мужчин к женщинам постарше
Мужчина посчитал отца роботом, убил его и расчленил
Иностранцы в Египте смогут покупать билеты на поезда только за доллары и евро
В США раскрыли последствия санкций против России для доллара
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.