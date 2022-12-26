Мужчина посчитал отца роботом, убил его и расчленил

В США житель города Митчелл Шон Хейс посчитал отца роботом и расчленил его

В США полиция задержала жителя штата Индиана, который посчитал, что его отца подменили человекообразным роботом, убил и расчленил его. Об этом сообщает WXIN.

Полиция прибыла к дому Шона Хейса в городе Митчелл 20 декабря после звонка некоего мужчины. Тот заявил, что Хейс утверждает, будто его отца Хэя «превратили в робота». По этой причине сын решил уничтожить самозванца.

Когда правоохранители подъехали к дому Хейса, то увидели, что он пытается задним ходом выехать с придомового участка на автомобиле. Полицейские спросили его об отце. «Это робот, похожий на человека… он лежит вон там. Мне пришлось стрелять, чтобы уничтожить его», — заявил Хейс, указав рукой в сторону дома.

Сотрудники полиции задержали его, прошли к дому и обнаружили у дверей тело Хэя. Он был убит выстрелами в грудь и голову и частично расчленен.

На допросе Хейс продолжал утверждать, что убил не отца, а человекообразного робота. Тем не менее следователи обнаружили признаки того, что мужчина пытался скрыть следы преступления. В общей сложности ему было предъявлено девять обвинений. Помимо убийства, Хейса обвинили в избиении, домашнем насилии и надругательстве над трупом.

Также выяснилось, что за неделю до убийства, мужчина начал оставлять в социальных сетях посты, в которых описывал свои тревожные мысли. В одном из них Хейс заявил, что кто-то похитил и убил его отца, а потом заменил роботом похожим на него.

Ранее сообщалось, что мужчина из американского штата Оклахома испугался снежного человека и задушил друга. Убийца был уверен, что приятель хочет убить его с помощью йети.