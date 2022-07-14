Рыболов испугался снежного человека и задушил друга
В США рыболов убил друга, испугавшись, что тот расправится с ним при помощи снежного человека. Об этом сообщает True Crime Daily.
Расследование насильственной смерти жителя округа Понтоток, штат Оклахома, началось в воскресенье, 10 июля, когда тело Джимми Найтена обнаружили на берегу реки Канейдиан-Ривер. Вскоре полицейские задержали 53-летнего Ларри Сандерса, который был другом убитого.
По версии следствия, 9 июля между ним и Найтеном вспыхнул словесный конфликт, переросший в драку. В результате Сандерс избил и задушил Найтена, а затем признался в этом одному из своих родственников. Во время допроса подозреваемый заявил, что Найтен «призвал снежного человека, чтобы тот пришел и убил его, поэтому ему пришлось убить Найтена».
Сандерс находится под арестом в тюрьме округа Понтоток по обвинению в убийстве первой степени. В данный момент проводится медицинская экспертиза, которая точно установит причины смерти жертвы.
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