Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина застрелил соседа-инвалида из лука

True Crime Daily: житель Гавайев Кэмерон Стюарт убил соседа пущенной из лука стрелой
Cameron Stewart

Cameron Stewart. Фото: Hawaii Police

Жителя США арестовали за то, что он застрелил соседа стрелой, пущенной из лука. Об этом пишет True Crime Daily.

Полицейские штата Гавайи прибыли по вызову в район Пуна на востоке одноименного острова в 10 часов утра 29 июня. Им сообщили, что перед одним из домов мужчина в кресле-каталке истекает кровью. Пострадавшим оказался 86-летний Чарльз Хакер. На его шее обнаружили глубокую рваную рану.

Сотрудники полиции и спасатели пытались реанимировать мужчину, затем отвезли в больницу, где врачи констатировали его смерть. 1 июля был задержан сосед Хакера, Кэмерон Стюарт, который недавно переехал на Гавайи из Аризоны. Следователи считают, что именно он убил пожилого инвалида.

Материалы по теме:
Тайна короля таблеток Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
Тайна короля таблетокЩедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
2 ноября 2018
Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Вампиры, убийства и исчезновенияСамые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
7 января 2020

Во время обыска в доме Стюарта были обнаружены лук и стрелы, которые, по мнению полиции, и были орудием убийства. Кроме того, в доме американца нашли иные предметы, связанные со стрельбой из лука.

В данный момент Стюарт находится под стражей. Ему назначен залог в размере одного миллиона долларов (64 миллиона рублей). Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что ревнивый житель Японии убил друга из арбалета. Мужчины боролись за внимание одной девушки.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Курс евро к доллару рекордно упал
В России оценили шансы Трампа на победу на выборах в 2024 году
Наказание за утечку данных в России призвали ужесточить
Власти российского региона начали готовить батальон для отправки на Украину
Массовая драка между туристами на пляже в Сочи попала на видео
В России наладили параллельный импорт видеоигр
Правительство нашло способ борьбы с долгостроями в России
В Подмосковье во время тренировки по казачьей рубке мужчина убил партнера
Синоптик назвал день окончания 30-градусной жары в Москве
В Госдуме предложили прекратить контракты по поставкам электроэнергии в Литву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.