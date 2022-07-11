Мужчина застрелил соседа-инвалида из лука

True Crime Daily: житель Гавайев Кэмерон Стюарт убил соседа пущенной из лука стрелой

Жителя США арестовали за то, что он застрелил соседа стрелой, пущенной из лука. Об этом пишет True Crime Daily.

Полицейские штата Гавайи прибыли по вызову в район Пуна на востоке одноименного острова в 10 часов утра 29 июня. Им сообщили, что перед одним из домов мужчина в кресле-каталке истекает кровью. Пострадавшим оказался 86-летний Чарльз Хакер. На его шее обнаружили глубокую рваную рану.

Сотрудники полиции и спасатели пытались реанимировать мужчину, затем отвезли в больницу, где врачи констатировали его смерть. 1 июля был задержан сосед Хакера, Кэмерон Стюарт, который недавно переехал на Гавайи из Аризоны. Следователи считают, что именно он убил пожилого инвалида.

Во время обыска в доме Стюарта были обнаружены лук и стрелы, которые, по мнению полиции, и были орудием убийства. Кроме того, в доме американца нашли иные предметы, связанные со стрельбой из лука.

В данный момент Стюарт находится под стражей. Ему назначен залог в размере одного миллиона долларов (64 миллиона рублей). Расследование продолжается.

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