Мужчина застрелил соседа-инвалида из лука
Жителя США арестовали за то, что он застрелил соседа стрелой, пущенной из лука. Об этом пишет True Crime Daily.
Полицейские штата Гавайи прибыли по вызову в район Пуна на востоке одноименного острова в 10 часов утра 29 июня. Им сообщили, что перед одним из домов мужчина в кресле-каталке истекает кровью. Пострадавшим оказался 86-летний Чарльз Хакер. На его шее обнаружили глубокую рваную рану.
Сотрудники полиции и спасатели пытались реанимировать мужчину, затем отвезли в больницу, где врачи констатировали его смерть. 1 июля был задержан сосед Хакера, Кэмерон Стюарт, который недавно переехал на Гавайи из Аризоны. Следователи считают, что именно он убил пожилого инвалида.
Во время обыска в доме Стюарта были обнаружены лук и стрелы, которые, по мнению полиции, и были орудием убийства. Кроме того, в доме американца нашли иные предметы, связанные со стрельбой из лука.
В данный момент Стюарт находится под стражей. Ему назначен залог в размере одного миллиона долларов (64 миллиона рублей). Расследование продолжается.
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