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Ревнивый мужчина убил друга из арбалета

Vice: влюбленный в коллегу ревнивый японец застрелил друга из арбалета

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Ревнивый житель японcкой префектуры Кагава был приговорен к 19 годам тюремного заключения после того, как застрелил коллегу из арбалета из-за того, что тот дружелюбно вел себя с женщиной, которая ему нравилась. Об этом сообщает Vice.

25-летний Кота Мидзугути с 2012 года дружил со своей будущей жертвой, 27-летним Рео Обика. Мужчины вместе учились в школе, а с августа 2020 года начали работать вместе, после того как Мидзугути пригласил друга в компанию, куда сам устроился.

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Но товарищеские отношения японцев обернулись конкуренцией за внимание коллеги, в которую влюбился Мидзугути. В итоге он пригласил Обику к себе домой и убил друга выстрелом в голову из арбалета. В Японии действует жесткий запрет на хранение огнестрельного оружия, но арбалеты не были запрещены до недавнего времени.

Позже было установлено, что Мидзугути начал искать в интернете информацию о летальном оружии, таком как порох и нейротоксины. Учитывая этот факт, прокуроры сочли, что преступление было совершено предумышленно и спланировано заранее. Полиция установила, что утром в день убийства Мизугути нашел место в близлежащем лесу, где спрятал тело коллеги.

Японец признался в совершении преступления. Помимо тюремного срока, суд приговорил его к выплате 30 миллионов иен (11,8 миллиона рублей) родителям жертвы в качестве компенсации за убийство их сына.

Ранее сообщалось, что житель американского города Адамс, штат Массачусетс, случайно застрелил из арбалета соседа, на которого напали два питбуля. Стрела только ранила одного из питбулей, прошла через дверь и попала в соседа, который пытался закрыться от собак в своих апартаментах.

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Алиса Дмитриева
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