Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:27, 26 декабря 2022Экономика

Поздравление от Деда Мороза подорожало на 20 процентов за год

Tinkoff Data: поздравление от Деда Мороза и Снегурочки подорожало на 20 процентов за год

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Средняя стоимость поздравления от Деда Мороза и Снегурочки за год выросла на 20 процентов и составила 2102 рубля. О подорожании поздравления сказано в исследовании Tinkoff Data (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Для расчета индекса использовалась средняя стоимость поздравления аниматоров в декабре перед новогодними праздниками. Эксперты прогнозируют, что в 2023 году индекс Деда Мороза увеличится еще на 12 процентов, до 2356 рублей. В целом за последние пять лет индекс вырос в два раза.

Среди городов-миллионников самый высокий индекс Деда Мороза оказался в Москве. С 2021 года он взлетел на 28 процентов, до 2815 рублей. Самый высокий прирост индекса отмечен в Красноярске: если в прошлом году он составлял 1702 рубля, то в этом показатель увеличился на 33 процента, до 2260 рублей.

Ранее сообщалось, что приготовление салата оливье в этом году обойдется россиянам на семь процентов дороже, чем в 2021-м. В среднем на салат для четверых человек придется потратить 481 рубль, что на 34 рубля больше, чем в 2021 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В России ответили на планы Украины по возвращению Крыма
Россиянам указали на возможность обойти новые ограничения Apple
Семенович раскрыла свой ежедневный утренний ритуал
Протестующая в Иране получила 10 лет тюрьмы за снятие платка
Создатели «Уэнсдэй» поделились подробностями второго сезона сериала
«Калашников» изучит опыт использования ППК-20 и СВЧ в СВО
Российские полицейские изъяли из оборота 15 тонн незаконно добытого янтаря
Поздравление от Деда Мороза подорожало на 20 процентов за год
Названы способы принять одиночество на праздниках и насладиться им
Центробанк поспорил с Минфином из-за причин снижения курса рубля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.