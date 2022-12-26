Сотрудница офиса получила выговор от 50-летнего коллеги за неуместный наряд

50-летний HR-менеджер сделал выговор сотруднице Бонавите за наряд с джинсами и топом

Блогерша Дженни Бонавита получила выговор за неуместный наряд на работе. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом scooterkween рассказала, что 50-летний сотрудник отдела кадров сделал ей замечание по поводу внешнего вида. При этом юзерша продемонстрировала подписчикам офисный наряд, который был на ней в тот день. На размещенных кадрах видно, что она была одета в светлые джинсы прямого кроя, синий блестящий топ с длинными рукавами, частично оголяющий ее живот, и кроссовки.

Как утверждает Бонавита, HR-менеджер посчитал ее наряд чересчур откровенным для офиса. «Почему этот образ должен вдруг смущать коллег?» — спросила она у подписчиков в ролике.

Зрители неоднозначно отреагировали на образ девушки, о чем написали в комментариях под публикацией. «Мужчины в моем офисе вообще носят джинсы, футболки, шляпы дальнобойщика и ковбойские сапоги, и это точно не бизнес-кэжуал», «У нас тоже так одеваются», «На дворе 2022 год, корпоративная деловая одежда ушла в прошлое для большинства компаний. В моем офисе все одеваются повседневно», — высказались они.

Ранее в декабре блогершу Лану Дайан попросили переодеться четыре раза за неделю в компании, где она работает, из-за неуместного внешнего вида в офисе. Пользовательница сети рассказала, что коллеги регулярно критикуют ее одежду. Так, девушка продемонстрировала подписчикам вещи, которые она надевала в офис в течение семи дней.