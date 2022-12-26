Беспилотники КНДР пересекли границу с Южной Кореей, на перехват подняли истребители

Начало событий в новости Южная Корея приостановила вылеты из некоторых аэропортов по просьбе военных

По словам официальных лиц, северокорейские беспилотники пересекли межкорейскую границу без разрешения Южной Кореи, в ответ Сеул поднял истребители и боевые вертолеты в воздух. Об этом пишет агентство «Ёнхап».

Военные заметили несколько «неопознанных объектов», предположительно беспилотных летательных аппаратов, в приграничных районах провинции Кёнгидо. Пока не известно, несут ли дроны какое-то оружие или боеприпасы. Агентство утверждает, что именно из-за этого были приостановлены рейсы из аэропортов Инчхон и Кимпхо.

Военные также задействовали штурмовик КА-1, однако по неизвестной причине он потерпел крушение в уезде Хёнсон (примерно в 140 километрах востоку от Сеула). Оба пилота спаслись.

23 декабря КНДР также совершила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Находящиеся в районе суда призвали не приближаться к обломкам боеприпасов.