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10:51, 26 декабря 2022Мир

Беспилотники КНДР пересекли границу с Южной Кореей

Беспилотники КНДР пересекли границу с Южной Кореей, на перехват подняли истребители
Начало событий в новости Южная Корея приостановила вылеты из некоторых аэропортов по просьбе военных

Фото: Courtesy Carlos Jimenez / U.S. Marine Corps / Reuters

По словам официальных лиц, северокорейские беспилотники пересекли межкорейскую границу без разрешения Южной Кореи, в ответ Сеул поднял истребители и боевые вертолеты в воздух. Об этом пишет агентство «Ёнхап».

Военные заметили несколько «неопознанных объектов», предположительно беспилотных летательных аппаратов, в приграничных районах провинции Кёнгидо. Пока не известно, несут ли дроны какое-то оружие или боеприпасы. Агентство утверждает, что именно из-за этого были приостановлены рейсы из аэропортов Инчхон и Кимпхо.

Военные также задействовали штурмовик КА-1, однако по неизвестной причине он потерпел крушение в уезде Хёнсон (примерно в 140 километрах востоку от Сеула). Оба пилота спаслись.

23 декабря КНДР также совершила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Находящиеся в районе суда призвали не приближаться к обломкам боеприпасов.

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Виктория Кондратьева
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